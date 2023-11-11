Правоохрана прекратила расследование в связи с возможной кражей украинского флага Кандротасом-Целофанасом

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ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Antanas Kandrotas-Celofanas
Antanas Kandrotas-Celofanas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Правоохрана прекратила расследование в связи с возможной кражей украинского флага в Каунасе Антанасом Кандротасом-Целофанасом. Эту информацию подтвердила прокуратура.

"Информируем, что 12 октября 2023 года было принято решение прекратить расследование за отсутствием состава преступления", – сказала представитель Генпрокуратуры Милда Буткуте.

Это решение еще может быть обжаловано.

В июле 2023 года Кандротас-Целофанас снял со здания Каунасского участкового суда украинский флаг. Тогда полиция начала расследование по факту кражи.

В июле в фейсбуке Кандротас разместил видео, на котором видно, как он с другим человеком снимает украинский флаг со здания суда и вместо него вешает литовский триколор. Он сказал, что, по литовским законам, флаги других стран на госучреждениях могут вывешивать только тогда, когда их посещают делегации этих стран, а когда на здании висел украинский флаг, суд не работал.

Кандротас-Целофанас является одним из обвиняемых в деле о беспорядках около парламента в августе 2021 г.

Напомним, что в июле в Литве проходил саммит НАТО. В этот период жители и учреждения страны вывешивали украинские флаги в знак солидарности с защищающейся от российского вторжения Украиной, призывали страны НАТО пригласить Украину в Альянс.

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