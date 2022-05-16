15 мая, в 10.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, на стоянке для машин, автомобиль Honda, которым управлял мужчина (1938 г.р.), открытой дверцей зацепил стоявшую неподалеку женщину (1965 г.р.) и врезался в автомобили Škoda и Dodge, а последний после удара столкнулся с Opel.

Пострадавшая была госпитализирована.

Начато расследование по подозрению в нарушении правил использования транспортных средств.