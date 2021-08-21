Пожилого виновника ДТП из-под обломков вытащили пожарные-спасатели

Водитель (1945 г.р.) Toyota ехал из Вильнюса и, разворачиваясь на Неменчинском шоссе, не пропустил ехавший в город автомобиль Volvo V70. В автомобиле ехала семья: женщина (она была за рулем), мужчина и двое детей.
Volvo врезался в бок автомобиля Toyota, автомобили съехали с дороги. Toyota врезалась в деревья, ее еще прижал автомобиль Volvo. К счастью, водитель Toyota был в машине один – если бы рядом с ним сидел пассажир, он вряд ли бы выжил: пассажирская часть авто полностью уничтожена.
Водителя из-под обломков вызволили пожарные-спасатели и передали в руки врачей. Его увезли в больницу. Находившиеся в Volvo люди почти не пострадали, однако их увезли в больницу для тщательного осмотра (детей в таких случаях всегда осматривают в больницах).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Союз семей готовится к протесту: кажется, что жители Литвы живут в разных мирах (126)
Союз семей намерен провести митинг-шествие 10 сентября....
В помощь жителям, которые еще не выбрали поставщика электроэнергии (49)
Еще не все жители Литвы знают, какого независимого...
Профессор: маски в закрытых помещениях должны носить все взрослые (18)
В кафе и ресторанах, которые принимают только клиентов...
С понедельника в красной зоне будут еще четыре страны и греческий остров Изоляция потребуется по возвращении из Норвегии, Германии (27)
В списке пораженных стран из желтой зоны в красную...
Валинскас: мы должны готовиться к худшему (91)
Портал Delfi, как и ежегодно объявляет рейтинги самых...