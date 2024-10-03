2024.10.03 16:19

Пожарный-спасатель на границе нанес триммером смертельные раны своему коллеге

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Baltarusijos–Lietuvos valstybinė siena
Baltarusijos–Lietuvos valstybinė siena
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Несчастье произошло на границе с Беларусью, когда устанавливали защитное ограждение.

Прокуратура сообщает, что согласно материалам дела, в конце августа 2021 г. обвиняемый житель Зарасай был вызван на службу в свой выходной день.

Он должен был помочь пограничникам в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и установке защитного барьера на границе с Беларусью. Мужчина выполнял работы по установке заграждения и очистке территории.

Во время очистки территории он нарушил правила безопасного поведения и, не убедившись, что может безопасно скашивать кусты, нанес ранения своему коллеге.

Пострадавший скончался на месте от полученных рваных ран и сильной потери крови.

Расследование провели прокуроры Каунасской окружной прокуратуры. Жителя Зарасай обвиняют в лишении жизни по неосторожности. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело передано в Варенскую палату Алитусского участкового суда.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии