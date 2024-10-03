Пожарный-спасатель на границе нанес триммером смертельные раны своему коллеге

Прокуратура сообщает, что согласно материалам дела, в конце августа 2021 г. обвиняемый житель Зарасай был вызван на службу в свой выходной день.

Он должен был помочь пограничникам в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и установке защитного барьера на границе с Беларусью. Мужчина выполнял работы по установке заграждения и очистке территории.

Во время очистки территории он нарушил правила безопасного поведения и, не убедившись, что может безопасно скашивать кусты, нанес ранения своему коллеге.

Пострадавший скончался на месте от полученных рваных ран и сильной потери крови.