Пожарные-спасатели в Вильнюсе вытащили из Нерис мужчину

Скопировать ссылку Пожарные-спасатели в Вильнюсе вытащили из Нерис мужчину

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11 января, в 7.48 ч., пожарным-спасателям сообщили о том, что в Вильнюсе, в реке Нерис плывет человек.