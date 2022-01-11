Пожарные-спасатели в Вильнюсе вытащили из Нерис мужчину

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11 января, в 7.48 ч., пожарным-спасателям сообщили о том, что в Вильнюсе, в реке Нерис плывет человек.
Пожарные-спасатели вытащили мужчину из реки около парка Вингис. Его передали в руки врачей.
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