Пожарные-спасатели тушат пожар в Вилкишкском поместье

 
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ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Единый центр помощи информировал о пожаре в Шальчининкском районе.

Информация о пожаре поступила в среду, в 9.55 ч. по номеру 112. Сообщалось, что в деревне Вилькишкес, на улице Парко, открытым пламенем горит здание.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что горит 3-этажное деревянное здание - Вилкишкское поместье.

По предварительным данным, из горящего здания успели выйти два человека, они не пострадали.

Сообщается о том, что горит мансарда и крыша поместья.

На месте происшествия работают 7 автоцистерн, автолестница.

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