Пожарные-спасатели сняли мужчину с крыши Дворца культуры, развлечений и спорта

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27 апреля, в 11.14 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что на крыше Дворца культуры, развлечений и спорта в Вильнюсе (ул. Жирмуну) находится мужчина.
Работавший на крыше мужчина упал со стремянки и, по предварительным данным, сломал ногу.
Мужчина не мог сам слезть с крыши, поэтому пришлось обращаться за помощью к пожарным-спасателям. Мужчину сняли с крыши и передали в руки врачей.
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