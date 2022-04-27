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27 апреля, в 11.14 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что на крыше Дворца культуры, развлечений и спорта в Вильнюсе (ул. Жирмуну) находится мужчина.
Пожарные-спасатели сняли мужчину с крыши Дворца культуры, развлечений и спорта
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Работавший на крыше мужчина упал со стремянки и, по предварительным данным, сломал ногу.

Мужчина не мог сам слезть с крыши, поэтому пришлось обращаться за помощью к пожарным-спасателям. Мужчину сняли с крыши и передали в руки врачей.

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