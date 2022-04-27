Пожарные-спасатели сняли мужчину с крыши Дворца культуры, развлечений и спорта

Работавший на крыше мужчина упал со стремянки и, по предварительным данным, сломал ногу.

Мужчина не мог сам слезть с крыши, поэтому пришлось обращаться за помощью к пожарным-спасателям. Мужчину сняли с крыши и передали в руки врачей.