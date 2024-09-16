Пожарные продолжают тушить загоревшуюся лесопилку в Паневежисе: из зданий выносят сгоревшую древесину

По данным ЕЦП, в 5 час. 40 мин. в службу экстренной помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Паневежисе, на улице Лентпьювю, горит лесопилка.
На место прибыла Паневежская пожарно-спасательная команда, информация о происшествии была передана в Паневежскую уездную станцию скорой медицинской помощи.
Как сообщила Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене, в понедельник днем пожар продолжали тушить.
„Локализация пожара не объявлена, масштабы пожара огромны, работы по тушению продолжаются“, - сказала Э. Зданявичене.
По ее словам, пожар все еще тушат, поскольку пожарным приходится тушить большое количество хранящейся на лесопилке сушеной древесины.
„Тушение такого пожара требует больше времени и усилий, после погашения части древесины, ее выносят на улицу. Работа идет интенсивно. (...) По предварительным данным, горит здание из железобетонных конструкций площадью 2800 квадратных метров. Конечно, не вся территория охвачена пламенем, но масштабы пожара огромны“, - сказала Э. Зданявичене.
Из здания вывели человека
Как рассказала представитель ДПБС Э. Зданявичене, первоначально, когда на место прибыли пожарные, на лесопилке было сильно задымлено, а в производственных помещениях открытым огнем горела древесина.
„По предварительной информации, пожар начался в сушилке лесопильного завода, которая находится в двухэтажном каменном здании“, - сообщила представитель ДПБС.
По словам Э. Зданявичене, во время пожара никто не пострадал.
„Пожарные вывели одного человека из помещения второго этажа. Это был человек, который сообщил о пожаре, дым преграждал ему путь, он не мог самостоятельно выйти из помещения“, - сказала представитель ДПБС.
Жителей предупредили о дыме
В связи с пожаром на лесопилке специалисты Национального центра общественного здоровья напоминают, что дым от пожара может быть опасен для здоровья, и рекомендуют избегать пребывания на открытом воздухе.
Если вы находитесь на улице и видите темный дым, чувствуете специфический запах, рекомендуется переместиться на подветренную сторону. Жителям, живущим ближе к пожару, рекомендуется не выходить на улицу, а оставаясь дома – не открывать форточки, окна и двери.
Если в доме установлены системы механической вентиляции, рекуперации, рекомендуется отключить системы. Проезжая мимо места пожара, рекомендуется плотно закрыть окна автомобиля. При плохом самочувствии рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.
Экологи будут исследовать уровень загрязнения
Как сообщили в Департаменте охраны окружающей среды (ДООС), после того как в понедельник утром на лесопилке, расположенной на территории деревообрабатывающего предприятия Elitėja возник пожар, были вызваны представители лаборатории Агентства по охране окружающей среды, которые проведут замеры летучих органических соединений в пробах воздуха и сточных вод.
„Согласно первоначальным моделям рассеивания загрязнения воздуха, зона максимального воздействия загрязнения воздуха достигает 0,4 км. Возможная зона меньшего загрязнения воздуха – до 3 км от места пожара в западном направлении“, - говорится в сообщении ДООС.
В феврале этого года ДООС провел внеплановую проверку предприятия, нарушений в области загрязнения воздуха обнаружено не было.