Пожарные продолжают тушить загоревшуюся лесопилку в Паневежисе: из зданий выносят сгоревшую древесину

По ее словам, пожар все еще тушат, поскольку пожарным приходится тушить большое количество хранящейся на лесопилке сушеной древесины.

„Локализация пожара не объявлена, масштабы пожара огромны, работы по тушению продолжаются“, - сказала Э. Зданявичене.

Как сообщила Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Эдита Зданявичене, в понедельник днем ​​пожар продолжали тушить.

На место прибыла Паневежская пожарно-спасательная команда, информация о происшествии была передана в Паневежскую уездную станцию ​​скорой медицинской помощи.

По данным ЕЦП, в 5 час. 40 мин. в службу экстренной помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Паневежисе, на улице Лентпьювю, горит лесопилка.

„По предварительной информации, пожар начался в сушилке лесопильного завода, которая находится в двухэтажном каменном здании“, - сообщила представитель ДПБС.

Как рассказала представитель ДПБС Э. Зданявичене, первоначально, когда на место прибыли пожарные, на лесопилке было сильно задымлено, а в производственных помещениях открытым огнем горела древесина.

„Тушение такого пожара требует больше времени и усилий, после погашения части древесины, ее выносят на улицу. Работа идет интенсивно. (...) По предварительным данным, горит здание из железобетонных конструкций площадью 2800 квадратных метров. Конечно, не вся территория охвачена пламенем, но масштабы пожара огромны“, - сказала Э. Зданявичене.

По словам Э. Зданявичене, во время пожара никто не пострадал.

„Пожарные вывели одного человека из помещения второго этажа. Это был человек, который сообщил о пожаре, дым преграждал ему путь, он не мог самостоятельно выйти из помещения“, - сказала представитель ДПБС.

Жителей предупредили о дыме

В связи с пожаром на лесопилке специалисты Национального центра общественного здоровья напоминают, что дым от пожара может быть опасен для здоровья, и рекомендуют избегать пребывания на открытом воздухе.