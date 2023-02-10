Полиция информировала, что 9 февраля, в 10.51 ч., было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Шешкинес, в прогимназии начался пожар. Сообщалось, что что-то горит в туалете.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, приехав на место происшествия пожарные, нашли в туалете на 3 этаже горящую туалетную бумагу. Пожар потушили с помощью школьного огнетушителя.
По предварительным данным, здание было немного задымлено. Копотью покрылись стены туалета. По словам пожарных, в спортзал увели 687 учеников и 69 работников.
Полиция сообщила, что в туалете подожгли туалетную бумагу.
Потребовалась помощь врачей, одна учительница была в шоковом состоянии. Врачи оказали ей помощь на месте.
Ведется расследование.
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