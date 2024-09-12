Пожар в Вильнюсе – в районе Жирмунай горел 4-этажный дом

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что в Вильнюсе, в районе Жирмунай, на ул. Тримиту пожар начался в 4-этажном доме.

„Звонивший сообщил об огне на третьем этаже“, – сказала Зданявичене.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, квартира горела открытым пламенем. По предварительным данным, людей в квартире не было. На месте происшествия работали две бригады пожарных-спасателей.

Полиция информировала, что, по предварительным данным, причина пожара - взрыв батареи электросамоката. Во время происшествия люди не пострадали.

Из здания были эвакуированы люди.

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