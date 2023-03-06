Пожар начался в 18.30 ч. Когда на место происшествия приехали пожарные, из окна квартиры на 3 этаже шел дым, виднелось пламя.

В горящей квартире находилась женщина с двумя детьми. Пострадавших увезли в больницу.

Пожар потушили в течение получаса. Выгорела комната, сгорела находившаяся в ней мебель. Детектора дыма в квартире не было.