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В воскресенье вечером в Вильнюсе начался пожар в квартире многоквартирного дома на ул. Муйтинес. Женщина и двое детей отравились угарным газом.
Пожар начался в 18.30 ч. Когда на место происшествия приехали пожарные, из окна квартиры на 3 этаже шел дым, виднелось пламя.
В горящей квартире находилась женщина с двумя детьми. Пострадавших увезли в больницу.
Пожар потушили в течение получаса. Выгорела комната, сгорела находившаяся в ней мебель. Детектора дыма в квартире не было.
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