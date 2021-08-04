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4 августа, в 12.01 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Вильнюсе, на ул. Жемайтес.
Пожар в Вильнюсе: пожарные вынесли из квартиры пострадавшую
© DELFI / Erika Venckutė

По данным пожарных, жители сообщили о дыме из окна квартиры на первом этаже.

На место происшествия выехали две автоцистерны и автолестница.

Пожарные-спасатели вынесли из квартиры пострадавшую и передали ее врачам.

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