Пожар в Вильнюсе: пожарные вынесли из квартиры пострадавшую

aA
4 августа, в 12.01 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Вильнюсе, на ул. Жемайтес.
По данным пожарных, жители сообщили о дыме из окна квартиры на первом этаже.
На место происшествия выехали две автоцистерны и автолестница.
Пожарные-спасатели вынесли из квартиры пострадавшую и передали ее врачам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы одобрило ограничение ряда видов деятельности: с 13 сентября многие двери закроются коснется и салонов красоты, и кафе, и магазинов (79)
Без "паспорта возможностей" нельзя будет пойти в салон...
Как живут нелегальные мигранты на полигоне в Руднинкай (20)
На полигоне в Руднинкай разместили 800 нелегальных...
Назревают перемены: непривитые заболевшие коронавирусом жители не получат пособие по болезни (102)
Министерство внутренних дел Литвы зарегистрировало...
Распространяется письмо "воинов Аллаха" с угрозами в адрес Литвы: возможные мишени – Akropolis, Ozas, Delfi и ДМ
В среду по разным электронным адресам было...
Глава МИД: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен (69)
С расширением санкций в отношении Беларуси , экспорт ее...