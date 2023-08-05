Пожар в Вильнюсе на территории перерабатывающей отходы компании Ekoservice потушен, опасности для жителей нет

"На данный момент удалось справиться с огнем. С помощью техники на площадке перегружают отходы и тушат огонь. С одной стороны еще осталась гора мусора в 8 м высотой, ее тушат (...)", – сказал в субботу вечером глава Вильнюсской службы пожарной безопасности Видас Кяршявичюс.

По его словам, не стоит переживать в связи с загрязнением воздуха.

"Большой угрозы для жителей сейчас нет, поскольку интенсивность дыма изменилась, он смешан с парами воды", – сказал Кяршявичюс.

Он сказал, что еще потребуется время, чтобы до конца ликвидировать последствия пожара, чтобы не было повторного возгорания.

"Окончательные работы еще займут какое-то время, чтобы пожар не возобновился", – прибавил он.

В 10.30 ч. проезжавшие мимо Гарюнайского рынка водители стали делиться фотографиями, на которых запечатлен столб черного дыма за АЗС Circle K.