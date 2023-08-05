Пожар в Вильнюсе на территории перерабатывающей отходы компании Ekoservice потушен, опасности для жителей нет

"На данный момент удалось справиться с огнем. С помощью техники на площадке перегружают отходы и тушат огонь. С одной стороны еще осталась гора мусора в 8 м высотой, ее тушат (...)", – сказал в субботу вечером глава Вильнюсской службы пожарной безопасности Видас Кяршявичюс.
По его словам, не стоит переживать в связи с загрязнением воздуха.
"Большой угрозы для жителей сейчас нет, поскольку интенсивность дыма изменилась, он смешан с парами воды", – сказал Кяршявичюс.
Он сказал, что еще потребуется время, чтобы до конца ликвидировать последствия пожара, чтобы не было повторного возгорания.
"Окончательные работы еще займут какое-то время, чтобы пожар не возобновился", – прибавил он.
В 10.30 ч. проезжавшие мимо Гарюнайского рынка водители стали делиться фотографиями, на которых запечатлен столб черного дыма за АЗС Circle K.
Дым был виден не только в микрорайоне Каролинишкес, но и в Рудамине (20 км за Вильнюсом). По данным пожарных-спасателей, на территории компании Ekoservice, отвечающей за сбор отходов и вторсырья, загорелся контейнер.
Дежурный Центра по координированию чрезвычайных ситуаций информировал, что горела куча мусора и контейнер, однако в скором времени пожар распространился на здания.
На место пожара выехали 10 автоцистерн, поскольку требуется большое количество воды. По предварительным данным, люди не пострадали.
В 12.05 ч. водители сообщили, что было закрыто движение на ул. Гарюну, водителей, которые едут со стороны Вильнюса и Тракая направляют в объезд.
Жителям на мобильные телефоны выслали сообщения о том, что ул. Гарюну закрыта.