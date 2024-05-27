2024.05.27 10:55

Пожар в столичном микрорайоне Жирмунай: горит квартира

 
жителей эвакуируют
ELTA
ru.DELFI.lt
В одной из квартир в столичном микрорайоне Жирмунай вспыхнул пожар
В одной из квартир в столичном микрорайоне Жирмунай вспыхнул пожар
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В понедельник утром в одной из квартир в столичном микрорайоне Жирмунай вспыхнул пожар.

Как сообщили в Едином центре помощи, информация о возгорании поступила на номер экстренной помощи 112 около 9.48 час. По предварительным данным, горит квартира на улице Минтес.

На место пожара были направлены пожарно-спасательные расчеты Вильнюсского управления.

Информация о происшествии была передана в Вильнюсскую областную станцию ​​скорой медицинской помощи и в Главный комиссариат полиции Вильнюсской области.

Как сообщила Elta представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдита Зданявичене, когда на место прибыли пожарные, из квартиры шел дым.

„Проводится эвакуация людей. Из дома уже вывели 10 человек“, – сказала Э. Зданявичене.

По предварительным данным, пожар не распространился, работы по тушению ведутся в одной квартире.

Информации о пострадавших нет.

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