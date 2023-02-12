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Ночью в Шяуляйском районе начался страшный пожар в квартире. Погиб мужчина, пострадала несовершеннолетняя.
Пожар в Шяуляйском районе: из окна выпрыгнула несовершеннолетняя, погиб мужчина
© DELFI / Josvydas Elinskas

По предварительным данным, 12 февраля, в 3.28 ч. сообщили, что в Шяуляйском районе, в деревне Парингувис, в многоквартирном доме загорелась квартира.

На место происшествия приехали врачи, полиция и пожарные-спасатели. Когда на место происшествия приехали пожарные, 3-комнатная квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Дом кирпичный, 2-этажный.

В результате пожара полностью выгорела одна комната, копотью покрылись другие комнаты, лопнули стекла в окнах на первом и втором этаже.

В сгоревшей комнате было обнаружено тело мужчины. Во время пожара из окна выпрыгнула несовершеннолетняя девочка, врачи увезли ее в больницу.

С помощью лестницы пожарные-спасатели эвакуировали 6 человек со второго этажа дома.

Ведется расследование.

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