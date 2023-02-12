Пожар в Шяуляйском районе: из окна выпрыгнула несовершеннолетняя, погиб мужчина

По предварительным данным, 12 февраля, в 3.28 ч. сообщили, что в Шяуляйском районе, в деревне Парингувис, в многоквартирном доме загорелась квартира.

На место происшествия приехали врачи, полиция и пожарные-спасатели. Когда на место происшествия приехали пожарные, 3-комнатная квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Дом кирпичный, 2-этажный.

В результате пожара полностью выгорела одна комната, копотью покрылись другие комнаты, лопнули стекла в окнах на первом и втором этаже.

В сгоревшей комнате было обнаружено тело мужчины. Во время пожара из окна выпрыгнула несовершеннолетняя девочка, врачи увезли ее в больницу.

С помощью лестницы пожарные-спасатели эвакуировали 6 человек со второго этажа дома.

Ведется расследование.