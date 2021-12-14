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Полиция информировала, что в Шяуляй во время пожара в квартире пострадали двое малолетних детей. Сообщается, что дети были оставлены дома одни.
Пожар в Шяуляй: в квартире находились только двое малолетних детей
© DELFI / Tomas Vinickas

11 декабря, в 2.47 ч. в Шяуляй, на ул. Крымо, в квартире начался пожар. Подозревают, что причиной пожара было возгорание, связанное с холодильником.

В клинику были доставлены двое малолетних детей (2017 и 2014 г.р.) с симптомами отравления угарным газом. Они были госпитализированы для наблюдения.

Во время пожара обгорела комната, в которой стоял холодильник, копотью покрылась вся квартира.

Начато расследование по 163 ст. УК ЛР (злоупотребление родительскими или опекунскими правами или обязанностями).

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