Пожар в Шяуляй: в квартире находились только двое малолетних детей

11 декабря, в 2.47 ч. в Шяуляй, на ул. Крымо, в квартире начался пожар. Подозревают, что причиной пожара было возгорание, связанное с холодильником.
В клинику были доставлены двое малолетних детей (2017 и 2014 г.р.) с симптомами отравления угарным газом. Они были госпитализированы для наблюдения.
Во время пожара обгорела комната, в которой стоял холодильник, копотью покрылась вся квартира.
Начато расследование по 163 ст. УК ЛР (злоупотребление родительскими или опекунскими правами или обязанностями).
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