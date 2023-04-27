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В 14.14 г. по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что начался пожар в Паневежисе, на ул. Прамонес, на фабрике Kriautė.
Пожар в Паневежисе: горит склад компании, занимающейся строительством каркасных домов
© JP

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, горит больше 3000 кв. м опилок.

На месте работают 4 автоцистерны и штабной автомобиль, автолестница. Внутри работают пожарные в специальных защитных масках.

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