Пожар в Паневежисе: горит склад компании, занимающейся строительством каркасных домов

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В 14.14 г. по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что начался пожар в Паневежисе, на ул. Прамонес, на фабрике Kriautė.