Пожар в Медининкай – горел контрольно-пропускной пункт

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сообщил, что на КПП возобновлено движение.

"В 11.30 ч. на Медининкском КПП возобновлено движение, в Литву впускают грузовой транспорт и автобусы.

Движение легковых автомобилей из Беларуси до сих пор ограничено, поскольку проводят расследование с возгоранием в помещении таможни и ликвидируют последствия пожара", – сказал он.

"Только что возобновлено движение транспорта через КПП, можно выехать с территории Литвы в Беларусь", – сообщал Мишутис в 9.40 ч.

Представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене сказала Delfi, что источником возгорания была машина Porsche Cayenne, которую проверяли. В машине был обнаружен тайник с контрабандными сигаретами.

Пострадал таможенник - он отравился угарным газом.