Сообщение поступило в 12.02 ч.
Открытым пламенем горел дом на ул. Филарету. Не сообщалось были ли в доме люди.
"Когда приехали пожарные, через двери дома вырывалось пламя, горел одноэтажный дом, в нем 4 квартиры. Пожар начался в одной из квартир. На место происшествия выехали четыре машины пожарных-спасателей. В доме пострадавших не было", – сказала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.
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