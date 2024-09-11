Пожар на свалке в Лапес тушили девять часов

Как сообщила представитель ДПБС Эдита Зданявичене, пожар на свалке был потушен во вторник в 16.12 ч.
„Во вторник в 19.53 ч. территорию разровняли бульдозером и засыпали пеплом и песком. Такая технология применяется при тушении таких пожаров, когда потушена большая площадь различных слоев, чтобы не допустить тления и горения в более глубоких слоях“, - указала Зданявичене.
По ее словам, во вторник до 20.45 ч. пожарные еще проводили финальные работы по тушению на свалке в Лапес и следили за тем, чтобы пожар не возобновился.
По данным ДПБС, во вторник примерно в 11 ч. на свалке в Лапес в Каунасском районе произошел пожар. Горящие отходы тушили многочисленные силы пожарных, огонь распространился на территорию в 1 гектар. Тушить пожар пожарным помогли три бульдозера, около 10 самосвалов и три автоцистерны компании, эксплуатирующей свалку.
В июле этого года на свалке в Лапес также вспыхнул пожар.
Каунасская региональная свалка неопасных отходов расположена на территории Каунасского районного самоуправления. Территория свалки занимает площадь 37,4 га.