Пожар на окраине Вильнюса – открытым пламенем горит ангар

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Единый центр помощи информировал, что на окраине Вильнюса горит ангар.
Сообщение о несчастье было получено в 16.49 ч. по номеру 112.
Ангар горит в Вильнюсе, на ул. Фабрико.
Очевидцы сказали, что горит автомобильная свалка у поворота на Лентварис.
На место происшествия выехала полиция.
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