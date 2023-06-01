Пожар на окраине Вильнюса – открытым пламенем горит ангар

Сообщение о несчастье было получено в 16.49 ч. по номеру 112.

Ангар горит в Вильнюсе, на ул. Фабрико.

Очевидцы сказали, что горит автомобильная свалка у поворота на Лентварис.

На место происшествия выехала полиция.