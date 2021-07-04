Поздняя прогулка по Вильнюсу: произошло нападение, забрали драгоценности и телефон

Полиция сообщает, что 3 июля, около 23.00, в Вильнюсе, на улице Гележинкелё, незнакомец сорвал с шеи мужчины (1978 г.р.) золотую цепочку с кулоном, с его рук - золотые и серебряные цепочки и вырвал мобильный телефон из рук.

Ущерб - 2176 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (2) УК Литовской Республики.