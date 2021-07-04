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В Вильнюсе злоумышленник прямо на улице сорвал с шеи и рук мужчины цепочки, а из рук вырвал телефон.
Поздняя прогулка по Вильнюсу: произошло нападение, забрали драгоценности и телефон
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщает, что 3 июля, около 23.00, в Вильнюсе, на улице Гележинкелё, незнакомец сорвал с шеи мужчины (1978 г.р.) золотую цепочку с кулоном, с его рук - золотые и серебряные цепочки и вырвал мобильный телефон из рук.

Ущерб - 2176 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (2) УК Литовской Республики.

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