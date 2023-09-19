Появились подробности о сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней, подозреваемого ищет полиция

Департамент полиции сообщает, что несовершеннолетняя (2005 г.р.) пострадала в 6 ч. утра, 17 сентября. Девушка позвонила в полицию и сказала, что, когда она ехала из Юстинишкес в центр, водитель лет 40, предоставляющий услуги подвоза через платформу Bolt, заставил ее рукой удовлетворить его.

Департамент полиции сообщает, что несовершеннолетняя (2005 г.р.) пострадала в 6 ч. утра, 17 сентября. Девушка позвонила в полицию и сказала, что, когда она ехала из Юстинишкес в центр, водитель лет 40, предоставляющий услуги подвоза через платформу Bolt, заставил ее рукой удовлетворить его.

"Я считаю, что это настоящая драма, трагедия. Такого не должно быть", – сказала глава Центра по борьбе с торговлей людьми Кристина Мишинене.

По данным представителя полиции Рамунаса Матониса, девушка физически не пострадала. В понедельник около полудня подозреваемый еще не был идентифицирован.