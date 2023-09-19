Появились подробности о сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней, подозреваемого ищет полиция

Департамент полиции сообщает, что несовершеннолетняя (2005 г.р.) пострадала в 6 ч. утра, 17 сентября. Девушка позвонила в полицию и сказала, что, когда она ехала из Юстинишкес в центр, водитель лет 40, предоставляющий услуги подвоза через платформу Bolt, заставил ее рукой удовлетворить его.
Департамент полиции сообщает, что несовершеннолетняя (2005 г.р.) пострадала в 6 ч. утра, 17 сентября. Девушка позвонила в полицию и сказала, что, когда она ехала из Юстинишкес в центр, водитель лет 40, предоставляющий услуги подвоза через платформу Bolt, заставил ее рукой удовлетворить его.
"Я считаю, что это настоящая драма, трагедия. Такого не должно быть", – сказала глава Центра по борьбе с торговлей людьми Кристина Мишинене.
По данным представителя полиции Рамунаса Матониса, девушка физически не пострадала. В понедельник около полудня подозреваемый еще не был идентифицирован.
"Я считаю, что ответственность на себе должна взять и компания, название которой упоминается. Речь не идет о каком-то маньяке, выскочившем из кустов", – считает Мишинене. По данным правоохраны, девушка пользовалась приложением Bolt.
Компания журналистам LNK прислала письменный ответ.
"Нас информировали об этом происшествии неофициальные источники, но пока официального обращения полиции не поступало, не было и сообщения от клиента", – сказал глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс.
Несовершеннолетняя была нетрезвой, о степени опьянения полиция не информирует.
Начато расследование по факту принуждения к сексу.
"За это грозит лишение свободы на срок до 8 лет", – сказал Матонис.
"Обычно мы прекращаем доступ водителя к платформе, когда получаем информацию о недолжном поведении или преступлении – блокируем навсегда", – сказал Пацявичюс.