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В Клайпедском районе, в деревне Граумине, с дороги съехал автобус, на котором на работу везли работников.
Посыпались ДТП: в Клайпедском районе с дороги съехал автобус, пострадали пассажиры
© DELFI / Jaunius Matonis

Департамент полиции сообщает, что ДТП произошло 27 ноября, в 8.11 ч. В ДТП пострадали 5-6 человек, их доставили в больницу, травмы незначительные.

На дороге Клайпеда-Паланга около 7 ч. автомобиль SAAB на смерть сбил мужчину, который шел по проезжей части.

Около 5 ч. в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё в ограждения врезался тягач, из-за этого ДТП столкнулись еще несколько автомобилей, было закрыто движение под виадуком на проспекте Саванорю.

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