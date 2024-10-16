2024.10.16 16:41

Поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Daugiabučio gaisras Minties gatvėje
Daugiabučio gaisras Minties gatvėje
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

16 октября в столице по номеру 112 поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме на ул. Битининку.

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене информировала, что сообщение о взрыве поступило в 15.55 ч.

Звонивший информировал, что произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома на четвертом этаже, горит газовая плита.

Люди вышли из дома.На место происшествия выехала полиция, врачи, пожарные-спасатели и работники газовой компании.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, опасности пожара нет, люди не пострадали.

Дежурный сообщил, что к приезду пожарных газ уже был перекрыт. По предварительным данным, несчастье произошло, когда в квартире пытались подключить газовую плиту, духовка была электрической. Когда включили одновременно и духовку и плиту, произошел взрыв. В результате расплавились пластиковые детали, обгорел пол и ножки шкафчика. Горящие вещи потушили с помощью огнетушителя.

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