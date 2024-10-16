Поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме в Вильнюсе

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене информировала, что сообщение о взрыве поступило в 15.55 ч.

Звонивший информировал, что произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома на четвертом этаже, горит газовая плита.

Люди вышли из дома.На место происшествия выехала полиция, врачи, пожарные-спасатели и работники газовой компании.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, опасности пожара нет, люди не пострадали.