Поступило сообщение о взрыве в многоквартирном доме в Вильнюсе

Представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене информировала, что сообщение о взрыве поступило в 15.55 ч.
Звонивший информировал, что произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома на четвертом этаже, горит газовая плита.
Люди вышли из дома.На место происшествия выехала полиция, врачи, пожарные-спасатели и работники газовой компании.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, опасности пожара нет, люди не пострадали.
Дежурный сообщил, что к приезду пожарных газ уже был перекрыт. По предварительным данным, несчастье произошло, когда в квартире пытались подключить газовую плиту, духовка была электрической. Когда включили одновременно и духовку и плиту, произошел взрыв. В результате расплавились пластиковые детали, обгорел пол и ножки шкафчика. Горящие вещи потушили с помощью огнетушителя.