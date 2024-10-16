Поступило сообщение о пожаре в здании Министерства социальной защиты и труда

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 10.42 ч. сообщили, что в Вильнюсе, на ул. А.Вивульскё, в здании Соцмина сработала противопожарная сигнализация.

По словам пожарных-спасателей, люди сами покинули помещение.

Когда на место приехали пожарные, дыма не было видно, однако в помещении чувствовался запах гари.

Выяснилось, что в серверном отделении сработала противопожарная система.

На месте происшествия работали 5 автоцистерн и автомобиль штаба, пожарные осмотрели здание.