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В понедельник, 23 января, утром было получено электронное письмо, в котором сообщалось о бомбе в аэропорту. Были эвакуированы пассажиры и аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Andrius Ufartas

О письме с угрозой в полицию сообщил дежурный Службы авиационной безопасности Вильнюсского аэропорта.

Письмо было получено в 8.30 ч. На место происшествия выехал кинолог с собакой.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сообщает, что около 8 ч. поступила первая информация о возможной бомбе. Конкретный аэропорт не указывался.

Специалисты службы безопасности сразу информировали полицию, пожарных-спасателей, скорую помощь.

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Спецслужбы осуществили оценку угрозы в других аэропортах, тщательно проверили терминалы, пассажиров временно эвакуировали из залов ожиданий во всех аэропортах.

Сейчас пассажирам Вильнюсского аэропорта разрешили вернуться в злы ожиданий.

Ни в Каунасе, ни в Паланге никакой взрывчатки не найдено.

Рейсы в аэропортах не отменяли.

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