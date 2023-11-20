Поступил анонимный звонок о заложенной взрывчатке в Каунасском аэропорту - информация не подтвердилась

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kauno oro uostas
Kauno oro uostas
ФОТО: Įmonės nuotr.
После оценки ситуации и детальной проверки всей территории Каунасского аэропорта, деятельность аэропорта возобновилась.

"Регистрация на рейсы продолжается, пассажиров пропускают обратно в терминал, информация о возможном взрыве не подтверждена", - сообщил представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас.

По его словам, в Каунасском аэропорту временно эвакуировано около 100 пассажиров. Вполне вероятно, что такая ситуация не окажет серьезного влияния на рейсы и время отправления. Ни один рейс не был задержан или отменен.

В понедельник утром поступил анонимный звонок о возможных взрывных устройствах, заложенных в аэропортах Вильнюса и Каунаса.

В настоящее время спецслужбы все еще проверяют помещения вильнюсского аэропорта.

Как сообщают аэропорты Литвы, в понедельник после 8 часов утра поступил анонимный звонок с угрозами, что в аэропортах Вильнюса и Каунаса может быть заложена взрывчатка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии