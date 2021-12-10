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Департамент полиции информирует, что пострадавшую в Лаздияй женщину доставили в Алитусскую больницу.
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje atnaujintas priėmimo – skubios pagalbos skyrius (Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuotrauka)
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje atnaujintas priėmimo – skubios pagalbos skyrius (Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuotrauka)

9 декабря, в 19.20 ч., в Лаздияй, на ул. Вильняус, в квартире была обнаружена пострадавшая женщина (1970 г.р.), в 20.50 ч. того же дня она скончалась в Алитусской больнице.

Задержан пьяный (2,31 промилле) подозреваемый (1980 г.р.).

Начато расследование по 2 ч. 140 ст. УК ЛР (нанесение физической боли и увечий близкому лицу или члену семьи).

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