ru.Delfi.lt сообщал, что 14 ноября, в 16 ч. в Вильнюсе, на ул. A.Коелавичаус, на территории железнодорожного вокзала в Новой Вильне, 17-летний с подругой забрался на цистерну поезда, чтобы сделать селфи.
Подозревают, что он мог дотронуться до провода высоковольтной линии. В результате на юноше загорелась одежда.
Приехавший ему на помощь врач (1969 г.р.) скорой помощи забрался на цистерну, где его также ударило током. Одежда загорелась и на враче. Мужчина без сознания упал с цистерны.
Одежду на враче потушил полицейский (1977 г.р.), который получил ожоги руки.
Несовершеннолетнего пострадавшего и врача скорой увезли в больницу. Они получили серьезные ожоги.
Полицейскому врачи скорой оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Ведется расследование по факту нанесения серьезного ущерба здоровью по неосторожности.
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