Пострадал мотоциклист, сбивший бежавшую через дорогу косулю

 
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ФОТО: Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

В среду поздно вечером в Кедайняйском районе произошло ДТП, в котором пострадал молодой мотоциклист.

20 сентября, в 21.45 ч. в Кедайняйском районе, в деревне Урбяляй, на дороге Кедайняй-Крекенава-Паневежис 18-летний мотоциклист на мотоцикле Yamaha сбил выбежавшую на дорогу косулю.

Мотоциклист после столкновения не справился с управлением и упал на обочину.

Пострадавший сам вызвал помощь. Врачи увезли его в больницу.

Мотоцикл с места происшествия увезли близкие пострадавшего.

Мотоциклист был трезвым.

По данным Дорожной полиции, за последние 5 лет ежегодно происходит около 5000 ДТП, во время которых водители сбивают диких животных. В этом году уже зафиксировано 4385 таких ДТП. В них пострадали 25 человек, один погиб.

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