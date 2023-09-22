Пострадал мотоциклист, сбивший бежавшую через дорогу косулю

20 сентября, в 21.45 ч. в Кедайняйском районе, в деревне Урбяляй, на дороге Кедайняй -Крекенава- Паневежис 18-летний мотоциклист на мотоцикле Yamaha сбил выбежавшую на дорогу косулю.

Мотоциклист после столкновения не справился с управлением и упал на обочину.

По данным Дорожной полиции, за последние 5 лет ежегодно происходит около 5000 ДТП, во время которых водители сбивают диких животных. В этом году уже зафиксировано 4385 таких ДТП. В них пострадали 25 человек, один погиб.