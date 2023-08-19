19 августа 2023 г. 10:28

Последний контрабандист "увековечил" историю закрытого КПП Тверячюс. Очень волновался

 
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ФОТО: vsat.lrv.lt/

Не исключено, что 42 -летний мужчина из Вильнюса стал последним официально зарегистрированным контрабандистом на закрытом пункте пограничного контроля (ПКП) Тверячюс. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация автомобиля, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

В четверг вечером сотрудники контрольно-пропускного пункта Тверячюс Вильнюсского пограничного отряда проверили транспортные средства, въезжающие из Беларуси.

42-летний житель Вильнюса, находившийся за рулем автомобиля Chrysler Grand Voyager с литовскими регистрационными номерами, представил пограничникам соответствующие документы. Однако явное волнение водителя заставило заподозрить, что машина может перевозить нелегальный груз. В результате Chrysler был детально проверен.

Интуиция таможенников не подвела. Выяснилось, что под капотом автомобиля, между радиатором и двигателем, находился тайник, где мужчина вез 1100 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками.

За перевозку подакцизных товаров с нарушением установленного порядка вильнюсец получит штраф в размере 3500-6000 евро. Кроме того, он может лишиться автомобиля, в котором незаконно перевозил сигареты. Ведется расследование.

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