Последний контрабандист "увековечил" историю закрытого КПП Тверячюс. Очень волновался

В четверг вечером сотрудники контрольно-пропускного пункта Тверячюс Вильнюсского пограничного отряда проверили транспортные средства, въезжающие из Беларуси.

42-летний житель Вильнюса, находившийся за рулем автомобиля Chrysler Grand Voyager с литовскими регистрационными номерами, представил пограничникам соответствующие документы. Однако явное волнение водителя заставило заподозрить, что машина может перевозить нелегальный груз. В результате Chrysler был детально проверен.

Интуиция таможенников не подвела. Выяснилось, что под капотом автомобиля, между радиатором и двигателем, находился тайник, где мужчина вез 1100 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками.