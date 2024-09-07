После закрытия КПП с Беларусью в Литву начали поступать сигареты, ввозимые из России

Соответственно, за полгода на границе с Беларусью было задержано 16 проц. всей контрабанды по сравнению с 45 проц. в прошлом году, сообщает Криминальная служба таможни (КСТ).

„После закрытия постов (в марте были закрыты пограничные пункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Беларусью) были сконцентрированы силы сотрудников, усилен контроль за дорожным движением, потоки контрабанды перераспределились по территории“, - сказал Elta представитель КСТ Гедиминас Куликаускас.

„Глядя на тенденции контрабанды сигарет, пожалуй, самым заметным изменением в этом году стало то, что большая часть нелегального курева (77 проц.) была задержана на границе с Россией. При этом в прошлом году здесь было задержано менее 1 проц. контрабанды. Соответственно, за полгода на границе с Беларусью было задержано 16 проц. всей контрабанды по сравнению с 45 проц. в прошлом году.