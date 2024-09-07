2024.09.07 10:17

После закрытия КПП с Беларусью в Литву начали поступать сигареты, ввозимые из России

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Контрабанда
Контрабанда
ФОТО: VSAT

В этом году большая часть контрабандных грузов сигарет была задержана на границе с Россией – доля контрабанды, задерживаемой на границах этой страны, выросла с 1 проц. в прошлом году до 77 проц. в этом году.

Соответственно, за полгода на границе с Беларусью было задержано 16 проц. всей контрабанды по сравнению с 45 проц. в прошлом году, сообщает Криминальная служба таможни (КСТ).

„После закрытия постов (в марте были закрыты пограничные пункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Беларусью) были сконцентрированы силы сотрудников, усилен контроль за дорожным движением, потоки контрабанды перераспределились по территории“, - сказал Elta представитель КСТ Гедиминас Куликаускас.

„Глядя на тенденции контрабанды сигарет, пожалуй, самым заметным изменением в этом году стало то, что большая часть нелегального курева (77 проц.) была задержана на границе с Россией. При этом в прошлом году здесь было задержано менее 1 проц. контрабанды. Соответственно, за полгода на границе с Беларусью было задержано 16 проц. всей контрабанды по сравнению с 45 проц. в прошлом году.

Изменился и сам состав задержанных контрабандных сигарет: если в прошлом году 82 проц. нелегальных сигарет были с белорусскими бандеролями, то в этом году большую часть (84 проц.) задержанной контрабанды составляют уже сигареты без бандеролей“, - сообщает КСТ.

Представитель КСТ Г. Куликаускас сообщил Elta, что ввозимые из России сигареты обычно без бандеролей и являются подделками известных брендов.

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Delfi
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