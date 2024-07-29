2024.07.29 15:22

После взрыва в Каунасе загорелся балкон, эвакуированы 12 человек

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: +37065534262 | DELFI / Julius Kalinskas

В ночь на воскресенье, в 2.29 ч. в Каунасе, пожарных-спасателей вызвали на проспект В.Кревес. Сообщалось о взрыве и пожаре на 9-м этаже многоквартирного дома.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, на 9-м этаже горел балкон, человек слышал взрыв, видел открытое пламя.

На 9-м этаже открытым пламенем горел общий балкон. Во время пожара лопнули стекла, сгорел стеклопакет, двери, выгорела внутренняя часть со всеми вещами, которые там находились, копотью покрылись стены подъездов на 9 и 10 этажах.

Для тушения пожара проложили 100 м магистральную линию, использовали 6-килограммовый порошковый огнетушитель.

Помещения проветрили.

Во время инцидента из здания эвакуировали 12 человек, 4 из них - дети. Еще 8 взрослых и 2 детей покинули дом сами.

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