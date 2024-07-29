После взрыва в Каунасе загорелся балкон, эвакуированы 12 человек

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, на 9-м этаже горел балкон, человек слышал взрыв, видел открытое пламя.

На 9-м этаже открытым пламенем горел общий балкон. Во время пожара лопнули стекла, сгорел стеклопакет, двери, выгорела внутренняя часть со всеми вещами, которые там находились, копотью покрылись стены подъездов на 9 и 10 этажах.

Для тушения пожара проложили 100 м магистральную линию, использовали 6-килограммовый порошковый огнетушитель.

Помещения проветрили.