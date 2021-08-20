После угрозы взрыва большого здания в Вильнюсе введен план "Щит"

"Наряд выслали в 15.50 ч., ввели план "Щит", – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене.
В пятницу около 15 ч. разные СМИ в Литве получили сообщение о том, что в 16 ч. произойдет взрыв в здании на ул. Львово, где находится компания, по словам приславших электронные письма, "занимающаяся отмыванием денег международных преступных группировок, активным распространением наркотиков и детской порнографии. Некоторые чиновники покрывают их".
После 16 ч. полиция еще была на месте. Представители полиции сказали Delfi, что в письме, написанном по-английски, угрожают взорвать здание, в котором находится Центр реестра.
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