aA
После угрозы взрыва большого здания в Вильнюсе на ул. Львово был введен план "Щит", из здания эвакуировали находившихся там людей.
После угрозы взрыва большого здания в Вильнюсе введен план "Щит"
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Наряд выслали в 15.50 ч., ввели план "Щит", – сказала представитель полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене.

В пятницу около 15 ч. разные СМИ в Литве получили сообщение о том, что в 16 ч. произойдет взрыв в здании на ул. Львово, где находится компания, по словам приславших электронные письма, "занимающаяся отмыванием денег международных преступных группировок, активным распространением наркотиков и детской порнографии. Некоторые чиновники покрывают их".

После 16 ч. полиция еще была на месте. Представители полиции сказали Delfi, что в письме, написанном по-английски, угрожают взорвать здание, в котором находится Центр реестра.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Вильнюс сообщил, на каких условиях дети смогут вернуться в классы (22)

Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет...

Как будет выглядеть проверка "паспорта возможностей" около торговых центров  за мошенничество ждет наказание (59)

С 13 сентября 2021 года в Литве в торговые центры и...

В минувший четверг полиция получила разрешение на арест еще одного участника беспорядков (9)

19 августа суд разрешил взять под арест еще одного...

Michailas Borisovičius Chodorkovskis

Ходорковский: я абсолютно не верю, что Лукашенко действует в одиночку (62)

Представитель российской оппозиции, глава движения...

Arvydas Anušauskas

Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в тот капкан, который строил для стран Евросоюза (67)

"Не хотелось бы обсуждать провокации на...