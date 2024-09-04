После трагического ДТП – комментарий полиции: несовершеннолетний пытался предупредить друга о радаре

2 сентября в Шяуляй, на ул. Дубиёс, ехавший на мотоцикле юноша решил предупредить друга о переносном радаре, этого хватило, чтобы он потерял контроль и врезался в стоявший у обочины грузовик.
Юноша был в шлеме, однако удар был очень сильным, подросток скончался.
„Если бы все внимание было сконцентрировано на вождении, вероятно, трагедия не произошла бы. Молодой человек получил права год назад, для того, чтобы набраться опыта – этого мало. Кроме того, и юный возраст не способствовал формированию навыка внимания на дороге.
После того как школьники вернулись в школы, на улицах появилось больше мини-автомобилей, которыми можно управлять с 15 лет с категорией AM и с 16 лет с категорией B1. Такие машины считаются хорошей альтернативой мопедам, однако их критикуют за небезопасность, поскольку за руль садятся очень молодые и неопытные водители, которые не умеют сосредоточиться на вождении“, – указала Шяуляйская полиция.
Шяуляйская полиция получила видео, на котором видно опасное маневрирование такого мини-автомобиля - на красный свет он выехал со второстепенной дороги, приведя к аварийной ситуации. Кроме того, около перекрестка он нарушил требования знака „Движение моторных транспортных средств запрещено“ поскольку в том месте запрещено движение из-за ремонта.
„На этот раз несчастья удалось избежать, но это не значит, что так будет в следующий раз. Поэтому прежде чем подарить ребенку мотоцикл или мини-автомобиль, оцените, достаточно ли зрелые ваши дети, чтобы подарок не стал орудием смерти“, – сообщает полиция.