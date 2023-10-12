После публичных угроз в Клайпеде не работали часть школ и детских садов

По словам представителя полиции Клайпедского округа Андромеды Грауслене, угрозы посупили в 18 образовательных учреждений города – школы, прогимназии, гимназии и детские сады.

Первое сообщение пришло в 11.08 ч. Электронные письма пришли на адрес Единого центра помощи. Люди, представившиеся вильнюсскими террористами, угрожали, что ровно в 14 ч. произойдут взрывы. Якобы в зданиях заложены бомбы. Письма были написаны на русском языке. Об этом сообщили в полицию и муниципалитет города.

Обычно в таких случаях полиция вводит план "Щит" – людей эвакуируют, территорию огораживают.

По словам Грауслене, на этот раз план "Щит" не вводили.

Полиция проверила территории объектов и здания. Никакой взрывчатки не нашли.

Однако часть руководителей учреждений приняла решение прекратить процесс обучения и распустила детей по домам, из детских садов детей забрали родители.