После преследования роскошного Porsche в Вильнюсе выяснилось, что в угоне участвовали лица 4 национальностей

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

20 октября вечером в Вильнюсе был задержан роскошный Porsche Macan S, выяснилось, что машина была угнана в Германии. Из Германии сообщили об угоне нескольких автомобилей. Один из них - Mercedes-Benz класса S задержали лаздийские пограничники, а второй был остановлен только под Вильнюсом.

Автомобилями управляли лица 4 национальностей.

После задержания первых двух автомобилей, полиция занялась поиском второго Mercedes-Benz и нашла его в пятницу, в 16.40 ч. в деревне Раджюнай (Алитусский район). Машина была закрыта, водителя рядом не было.

Правда позже полиция выяснила, что этот автомобиль не был угнан, немецкую полицию интересовал его водитель, который мог быть связан с угоном других автомобилей.

Porsche Macan S в пятницу вечером остановили в Авиженяй. Автомобилем управлял мужчина 1994 г.р.

В субботу Delfi выяснил, что в Porsche Macan S находились лица четырех национальностей, литовкой была лишь женщина. В задержанной машине был и ребенок.

Сколько машин было угнано, выяснится после завершения расследования.

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