После преследования роскошного Porsche в Вильнюсе выяснилось, что в угоне участвовали лица 4 национальностей

Автомобилями управляли лица 4 национальностей.

После задержания первых двух автомобилей, полиция занялась поиском второго Mercedes-Benz и нашла его в пятницу, в 16.40 ч. в деревне Раджюнай (Алитусский район). Машина была закрыта, водителя рядом не было.

Правда позже полиция выяснила, что этот автомобиль не был угнан, немецкую полицию интересовал его водитель, который мог быть связан с угоном других автомобилей.

Porsche Macan S в пятницу вечером остановили в Авиженяй. Автомобилем управлял мужчина 1994 г.р.

В субботу Delfi выяснил, что в Porsche Macan S находились лица четырех национальностей, литовкой была лишь женщина. В задержанной машине был и ребенок.