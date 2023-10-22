После преследования роскошного Porsche в Вильнюсе выяснилось, что в угоне участвовали лица 4 национальностей

Автомобилями управляли лица 4 национальностей.
После задержания первых двух автомобилей, полиция занялась поиском второго Mercedes-Benz и нашла его в пятницу, в 16.40 ч. в деревне Раджюнай (Алитусский район). Машина была закрыта, водителя рядом не было.
Правда позже полиция выяснила, что этот автомобиль не был угнан, немецкую полицию интересовал его водитель, который мог быть связан с угоном других автомобилей.
Porsche Macan S в пятницу вечером остановили в Авиженяй. Автомобилем управлял мужчина 1994 г.р.
В субботу Delfi выяснил, что в Porsche Macan S находились лица четырех национальностей, литовкой была лишь женщина. В задержанной машине был и ребенок.
Сколько машин было угнано, выяснится после завершения расследования.