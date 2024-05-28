2024.05.28 09:05

После пожара в Жирмунай в квартире было обнаружено нелегальное оружие

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Daugiabučio gaisras Minties gatvėje
Daugiabučio gaisras Minties gatvėje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

27 мая в Вильнюсе горела квартира на 9-м этаже в многоквартирном доме на ул. Минтес. После того как потушили квартиру, в ней был обнаружен нелегальный пистолет.

По данным полиции, 27 мая, в 12.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Минтес, в горевшей квартире был обнаружен газовый пистолет Agent Reck. Подозревают, что оружие нелегально хранил хозяин (1972 г.р.). Начато предварительное расследование по факту нелегального хранения оружия.

По словам соседей, горела квартира, в которой проживают асоциальные люди. Проживающая в квартире женщина складировала дома мусор.

В 11 ч. пожар потушили.

Из дома были эвакуированы 20 жителей, троих из них осмотрели врачи. Одного пострадавшего увезли в больницу.

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