После пожара в многоквартирном доме в Вильнюсе был введен режим чрезвычайной ситуации

Представитель пожарных-спасателей Донатас Гурявичюс сообщил, что спустя 5 часов после поступления вызова, продолжается тушение пожара и спасательные работы, когда они завершаться, неясно.
"Ситуация достаточно сложная, поскольку после взрыва и пожара конструкции здания были повреждены, утратили стабильность, на некоторые этажи сложно попасть, поскольку обвалились перекрытия", – сказал он.
Жителей примерно 30 квартир удалось эвакуировать, но, возможно, сделать это удалось не всем.
"Подтверждена информация, что не хватает одного ребенка, – сказал Гурявичюс. – Мы предполагаем, что в квартире, где произошел взрыв, мог находиться еще один человек. Мы пока в этом не уверены, надо убедиться".
Объявлен режим чрезвычайной ситуации
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что из-за пожара в многоквартирном доме были эвакуированы жители 30 квартир. Пострадали 5 человек. Обнаружено тело одного человека, однако из-за нестабильности конструкций пока пожарные-спасатели не могут до него добраться.
Муниципалитет позаботился о временном жилье для эвакуированных жителей. Их разместили в гостинице, проживание оплачивает муниципалитет. По имеющимся данным, в гостинице находятся 18 человек (двое из них - дети), остальные жители поселились у близких.
По адресу ул. Виршулишкю, 101, Вильнюсский муниципалитет объявил режим чрезвычайной ситуации. Такое решение позволит легче решить проблему и оперативнее предоставлять необходимую жителям помощь. Ради безопасности жителей территория была огорожена, здание охраняется, там дежурит полиция и пожарные-спасатели.
Соседним зданиям ничто не угрожает. Однако на территории валяются различные обломки и осколки, поэтому жителей просят не разрешать детям гулять на этой территории, пока ее не приведут в порядок.
Ведется расследование для выяснения причины пожара. Сейчас ждут выводы экспертов. В среду утром муниципалитет создаст специальную комиссию, которая будет выяснять причины пожара и представит рекомендации относительно дальнейшего использования здания.
Муниципалитет призывает жителей обращаться за помощью как финансовой, так и в виде социального жилья. Пострадавшим от пожара выплачивают пособие в размере до 132 базового социального размера (до 7260 евро), если средние доходы на одного человека в семье не превышают 704 евро, а если человек живет один – 792 евро.
Заявки на получение помощи следует подавать в муниципалитет, вместе с заявкой следует представить справку Департамента пожарной безопасности о пожаре. Пострадавшим от пожара предоставляют социальное жилье вне очереди или деньги на аренду жилья.
Житель думал, что началась война
Жительница третьего этажа сказала, что сначала не поняла, что случилось. "Весь дом затрясся. Мы тогда не испугались, стали думать, в чем дело. Решили посмотреть, в чем дело, в окно увидели дым", – рассказала она.
Пожилой житель этого дома сказал, что взрыв произошел в квартире над его квартирой (сам мужчина живет на 1 этаже).
"Я думал, началась война, думал, прилетел дрон, – сказал он, а на вопрос, пострадало ли его имущество ответил. – Во время взрыва - нет, но все залито водой во время тушения".
Портал 15min.lt сообщает, что пожарный-спасатель Витаутас Нянартавичюс, работающий на месте происшествия, сказал журналистам, что, по последним данным, пострадали пять человек, в одной из квартир может находиться ребенок.
"Видимо, самая печальная информация, это то, что в доме может оставаться ребенок(...) Есть такая информация... Мы ее получили от матери ребенка, женщину увезли в больницу, подробностей у нас пока нет", – сказал пожарный-спасатель.
Delfi удалось выяснить, что женщина, которую выводили из дома кричала и повторяла, что там остался ее ребенок.
По предварительным данным, во время взрыва в детском саду, находящемся около дома, было 150 детей, они также были эвакуированы. Сейчас в детском саду находятся эвакуированные жители дома. Всего эвакуировано около 40 человек, им привезли теплые напитки и необходимые вещи.
Эвакуированным жителям дома, которым негде приютиться, муниципалитет предложил ночлег в находящейся рядом с домом гостинице.
"С самого начала с нами работает эксперт по зданиям из Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, он контролирует нашу работу, консультирует нас. Когда конструкции остынут, он осмотрит здание и скажет, могут ли в него вернуться люди", – сказал Гурявичюс.
"Ситуация постоянно меняется, позже, возможно, придется разбирать некоторые конструкции здания или помещения", – прибавил он.
По данным полиции, в 15.38 ч. пожарные-спасатели информировали полицию о том, что на пожарище обнаружено обгоревшее тело. Сообщается, что это, скорее всего, тело взрослого человека.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 11.15 ч. сообщили о пожаре на ул. Виршулишкю в пятиэтажном доме. Единый центр помощи информировал, что в многоквартирном доме произошел взрыв. По словам очевидцев, взорвался газ.
По предварительным данным, горят четыре квартиры на четвертом и на пятом этажах. Из дома эвакуируют жителей. Людей с пятого этажа эвакуировали с помощью автолестницы.
Пожар тушат многочисленные наряды полиции.
По данным пожарных-спасателей, из горящей квартиры пожарные вынесли одного человека и передали его в руки врачей.
По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, во время пожара пострадали пять человек, их увезли в больницу.
На место происшествия выехали 10 автоцистерн и автолестницы. Во время пожара были повреждены конструкции здания, рухнули перекрытия в горевших квартирах. Все это осложнило работу пожарных-спасателей.
На месте происшествия работает множество полиции, они перекрыли движение на улице. Дежурят несколько экипажей скорой.