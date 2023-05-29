После появлении истории о VIP-вечеринке Rammstein свой комментарий представила полиция

По сведениям Delfi, полицию вызывали в гостиницу на ул. Майронё на следующий день после концерта Rammstein. В гостиницу приезжала и полиция, и скорая. По данным полиции, девушка ничего не говорила о возможном насилии или изнасиловании.
Полицию девушка вызвала, поскольку подозревала, что ее могли одурманить наркотическими веществами. Правда, в информации не было ничего сказано о тесте на наличие наркотиков в организме.
Полиция отметила, что врачи скорой девушку в больницу не увозили, оказали ей помощь на месте.
По сведениям Delfi, девушка заявление в полицию не писала. Сейчас Линн в Литве нет. Пока никакое расследование не было начато, полиция уточняет информацию.
22 мая в столичном парке Вингис прогремел концерт рок-группы Rammstein. После концерта, возможно, состоялась тайная вечеринка с участием не только членов группы, но и приглашенных заранее поклонников. Через несколько дней в интернете появился жуткий рассказ девушки об этой вечеринке (с ним можно ознакомиться в публикации "В интернете распространяют информацию о жуткой вечеринке Rammstein, представители группы все опровергают").
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