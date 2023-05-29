После появлении истории о VIP-вечеринке Rammstein свой комментарий представила полиция

aA
После того как разразился скандал, связанный с якобы проведенной исполнителями группы Rammstein тайной вечеринки, на которой, возможно, была одурманена Шелби Линн, полиция сообщила, что девушка их вызывала.
„Rammstein“ koncerto akimirkos, Shelby Lynn / Delfi, asm. albumo nuotr.
„Rammstein“ koncerto akimirkos, Shelby Lynn / Delfi, asm. albumo nuotr.

По сведениям Delfi, полицию вызывали в гостиницу на ул. Майронё на следующий день после концерта Rammstein. В гостиницу приезжала и полиция, и скорая. По данным полиции, девушка ничего не говорила о возможном насилии или изнасиловании.

Полицию девушка вызвала, поскольку подозревала, что ее могли одурманить наркотическими веществами. Правда, в информации не было ничего сказано о тесте на наличие наркотиков в организме.

Статьи по теме:
В интернете распространяют информацию о жуткой вечеринке Rammstein, представители группы все опровергают
Отголоски концерта Rammstein: молодые люди смотрели концерт, сидя на кране, зафиксированы 32 случая мошенничества

Полиция отметила, что врачи скорой девушку в больницу не увозили, оказали ей помощь на месте.

По сведениям Delfi, девушка заявление в полицию не писала. Сейчас Линн в Литве нет. Пока никакое расследование не было начато, полиция уточняет информацию.

22 мая в столичном парке Вингис прогремел концерт рок-группы Rammstein. После концерта, возможно, состоялась тайная вечеринка с участием не только членов группы, но и приглашенных заранее поклонников. Через несколько дней в интернете появился жуткий рассказ девушки об этой вечеринке (с ним можно ознакомиться в публикации "В интернете распространяют информацию о жуткой вечеринке Rammstein, представители группы все опровергают").

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

После концерта Rammstein жителей испугали вибрации на виадуке, ведущем из парка Вингис

После концерта Rammstein в редакцию портала MadeinVilnius.lt...

Мошенники воспользовались концертом Rammstein: житель Йонишкиса купил билеты и лишился денег

Житель Йонишкиса хотел купить билеты на концерт...

TOP новостей

Невероятная реальность: жителям Литвы массово продавали просроченные продукты

29 мая Литовская полиция сообщила о том, что раскрыла...

Мэр Вильнюса - об ограничениях во время саммита НАТО: в некоторые части города можно будет попасть только пешком

11–12 июля в столице Литвы во время саммита НАТО...

После появлении истории о VIP-вечеринке Rammstein свой комментарий представила полиция

После того как разразился скандал, связанный с якобы...

Литва просит остановить работу Белорусской АЭС

Литовская государственная инспекция по безопасности...

В скандале с просроченными продуктами названа лишь одна компания

В понедельник полиция сообщила о том, что в Литве...