После окончания смены обнаружено тело пограничника

По данным полиции, сообщение поступило в 6.45 ч.
Тело пограничника (1987 г.р.) было обнаружено в Мицкунай, на ул. Вильняус, в служебном помещении. По предварительным данным, он скончался во время службы после смены.
Подозревают самоубийство.
По словам пресс-секретаря СОГГ, пограничнику было 36 лет, в системе он работал с 2015 года.
Он был заслуженным сотрудником – многократно получал поощрения и награды. Сообщается, что он был примерным сотрудником.
Ведется расследование.
Оставить комментарий Читать комментарии