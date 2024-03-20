После окончания смены обнаружено тело пограничника

 
ru.DELFI.lt
Внимание!
Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
В среду рано утром в Вильнюсском районе обнаружено тело сотрудника Службы охраны госграницы.

По данным полиции, сообщение поступило в 6.45 ч.

Тело пограничника (1987 г.р.) было обнаружено в Мицкунай, на ул. Вильняус, в служебном помещении. По предварительным данным, он скончался во время службы после смены.

Подозревают самоубийство.

По словам пресс-секретаря СОГГ, пограничнику было 36 лет, в системе он работал с 2015 года.

Он был заслуженным сотрудником – многократно получал поощрения и награды. Сообщается, что он был примерным сотрудником.

Ведется расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии