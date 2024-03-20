После окончания смены обнаружено тело пограничника

По данным полиции, сообщение поступило в 6.45 ч.

Тело пограничника (1987 г.р.) было обнаружено в Мицкунай, на ул. Вильняус, в служебном помещении. По предварительным данным, он скончался во время службы после смены.

Подозревают самоубийство.

По словам пресс-секретаря СОГГ, пограничнику было 36 лет, в системе он работал с 2015 года.

Он был заслуженным сотрудником – многократно получал поощрения и награды. Сообщается, что он был примерным сотрудником.