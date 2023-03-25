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Мужчине, который приехал в Каунасский аэропорт, после обыска пришлось забыть о запланированной поездке.
24 марта, в 10.57 ч. в Кармелавском аэропорту во время проверки у мужчины 1995 г.р. нашли и изъяли патрон 9 калибра.
Подозреваемого после допроса отпустили.
Начато расследование по факту незаконного хранения патрона.
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