После нападения на девочку началась паника: подозреваемого еще не обнаружили

Инцидент произошел в микрорайоне Юстинишкес 3 мая вечером. По данным полиции, около 18 ч. на остановке Тайкос, неизвестный мужчина вышел из автобуса и два раза ударил по лицу кулаком 12-летнюю девочку. Врачи оказали девочке необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

"Никакие вещи у ребенка не забирали. Агрессор сбежал. Есть свидетели, начато расследование. Подозреваемый пока не найден", – сообщалось в фейсбуке.

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Жители стали делиться информацией якобы и о других подобных случаях агрессии.

"Есть еще одна пострадавшая девочка, ее несколько недель назад избили на той же ул. Тайкос. Тоже мужчиной средних лет. Может, есть и другие пострадавшие? Агрессор выбирает легких жертв - девочек. Если вы знаете или слышали о таких случаях, обращайтесь в полицию", – сказано в фейсбуке.

Жители сообщали, что подозреваемому может быть 30-45 лет, у него длинные темные волосы, связаны в пучок, небритый, в черной одежде.

В полиции журналисты Delfi узнали, что еще идет расследование, просматривают записи находящихся вблизи этого места видеокамер.

Прокурор Жанета Жаленайте сказала Delfi, что пока подозреваемый не выявлен. Однако она заверила, что других подобных случаев не было зафиксировано.

"Пока нет данных о каких-то систематических нападениях, которые осуществляет один человек", – сказала прокурор.