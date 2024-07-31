После наглой провокации – просьба полиции: появилось фото

В сообщении сказано, что полиция начала предварительное расследование по 1 ч. 187 ст. УК ЛР в связи с тем, что в период с 20 ч. 27 июля 2024 г. до 11 ч. 28 июля 2024 г. по адресу ул. Савичаус, 6, Вильнюс, было разбито стекло в двери магазина, принадлежащего мужчине (1984 г.р.), разбито окно, красной краской исписан фасад.
Нанесен ущерб на сумму 1000 евро. Всех опознавших подозреваемого просьба связаться со следователем Ольгой Лукьяновой по номеру 8 60712497, эл. почте. olga.lukjanova@policija.lt
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