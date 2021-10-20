По предварительным данным, в одном ДТП столкнулись VW Passat, Hyundai и Toyota. Рядом столкнулись VW Vento и Honda Civic. Больше всего пострадал автомобиль VW Vento, его 60-летнего водителя увезли в больницу.
Заторы стоят в обоих направлениях. Со стороны Вильнюса водители объезжают место ДТП по велодорожке, однако тягачи не могут следовать этим путем. Со стороны Неменчине движение осложнено еще больше.
В 17.15 ч. положение еще больше осложнилась, поскольку ехавший в Вильнюс тягач не поместился в зазор и застрял, он никак не может выехать назад.
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