В полицию звонили 7 жителей, которые жаловались на шум в понедельник поздно вечером.
Звонили не только с улицы М.-К.Чурлёнё, находящейся рядом с парком, но и с проспекта Саванорю, были звонки из Каролинишкес - звонили жители ул. А.П.Каволюко и Саусё 13-осёс. Три звонка поступили с ул. В.Друскё.
Одна пожилая женщина боялась, что шума не выдержит ее кардиостимулятор. Родители жаловались, что шум мешает уложить спать детей.
Серьезных инцидентов не было. Сообщалось о потасовке у сцены, но этот конфликт разрешился на месте.
Около парка Вингис трое отобрали у человека электрический самокат.
Никого не задержали.
За порядком в парке Вингис следила полиция, сотрудники Службы общественной безопасности и охранники частной компании.
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