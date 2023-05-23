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В столичном парке Вингис состоялся концерт немецкой рок-группы Rammstein. Жители жаловались только на шум.
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
Grandiozinio „Rammstein“ koncerto Vingio parke akimirkos
© DELFI / Julius Kalinskas

В полицию звонили 7 жителей, которые жаловались на шум в понедельник поздно вечером.

Звонили не только с улицы М.-К.Чурлёнё, находящейся рядом с парком, но и с проспекта Саванорю, были звонки из Каролинишкес - звонили жители ул. А.П.Каволюко и Саусё 13-осёс. Три звонка поступили с ул. В.Друскё.

Одна пожилая женщина боялась, что шума не выдержит ее кардиостимулятор. Родители жаловались, что шум мешает уложить спать детей.

Серьезных инцидентов не было. Сообщалось о потасовке у сцены, но этот конфликт разрешился на месте.

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Никого не задержали.

За порядком в парке Вингис следила полиция, сотрудники Службы общественной безопасности и охранники частной компании.

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