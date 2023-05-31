На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Выяснилось, что инцидент имел место в понедельник, но пожарных и полицию информировали только в среду. Информацию передал Национальный центр общественного здравоохранения. Откуда центр узнал о происшествии – не сообщается.

Пожарные-спасатели предприняли все необходимые меры – эвакуировали часть учеников, вызвали каунасскую команду по ликвидации химических аварий.

Правда, в кабинете, в котором в понедельник произошел инцидент, в среду уже никакого запаха не было. Спасатели из Каунаса проверили качество воздуха и радиацию. Результаты анализов появятся в четверг.

Родители учеников рассказали, что в понедельник один ученик в классе разлил неизвестное вещество, в результате одни дети стали задыхаться, другие кашлять, третьих тошнило. Детей вывели на улицу, однако ни пожарным, ни врачам никто не сообщил.

Одну девочку увезли в больницу, в больницу ее увезли родители. Девочку госпитализировали для наблюдения за ее состоянием.